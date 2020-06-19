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Tayanna презентовала новую песню, которая заставляет поверить в себя

13:15, 19 июня 2020
Кино и музыка
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Певица выпустила трек / фото instagram.com/tayanna_reshetnyak

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"Премьера Lyric Video "Жіноча сила" состоялась! Видео получилось очень светлое. Я хочу, чтобы оно каждый день заряжало вас энергией и ободряло", - написала Решетняк.

Также певица добавила, что создавая композицию, ей хотелось, разделить со слушателями эмоцию счастья, беззаботности и веру в светлое будущее.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап представил новую песню "Лето2020".

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