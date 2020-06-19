Tayanna презентовала новую песню, которая заставляет поверить в себя
13:15, 19 июня 2020Кино и музыка
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Песня "Жіноча сила" посвящается всем девушкам.
Певица выпустила трек / фото instagram.com/tayanna_reshetnyak
Украинская певица Tayanna 19 июня презентовала новый трек "Жіноча сила", который заставит каждую девушку поверить в себя.
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"Премьера Lyric Video "Жіноча сила" состоялась! Видео получилось очень светлое. Я хочу, чтобы оно каждый день заряжало вас энергией и ободряло", - написала Решетняк.
Также певица добавила, что создавая композицию, ей хотелось, разделить со слушателями эмоцию счастья, беззаботности и веру в светлое будущее.
Как сообщал УНИАН, ранее Потап представил новую песню "Лето2020".
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