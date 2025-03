Двое зрителей попали в больницу и находятся в критическом состоянии.

На концерте известного американского рэпера Boosie Badazz в ночь на 12 марта в городе Акрон, США, произошла стрельба. Прямо во время выступления исполнителя на сцене неизвестный, который присутствовал на событии, открыл огонь. В результате стрельбы два человека были госпитализированы с тяжелыми ранениями, а сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как сообщает издание People, вызов в полицию поступил в 02:00 ночи. Правоохранители на месте инцидента обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Сейчас 18-летний и 36-летний пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Также известно о еще одной жертве. 25-летний мужчина самостоятельно обратился за помощью к медикам. Он получил ранения от пули, но его состояние сейчас стабильное. Имена пострадавших пока что держат в секрете.

Как известно, на концерты артистов запрещено проносить огнестрельное оружие или другие предметы, которые могут навредить присутствующим в зале. В полиции предполагают, что злоумышленник пронес оружие через слепую зону контроля. Неизвестный несколько раз выстрелил в момент, когда Boosie Badazz исполнял свой хит "Wipe Me Down". Присутствующие на концерте сняли момент на видео и распространили в соцсети X.

Представители FieldHouse Lounge, где проводилось выступление, заявили, что "глубоко расстроены" тем, что произошло на концерте. Они написали в соцсетях: "Наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми, кого коснулось это событие. Нашим лояльным клиентам и поклонникам мы искренне извиняемся за страх и страдания, которые вызвал этот инцидент. Безопасность и благополучие наших гостей всегда является нашим главным приоритетом, и мы стремимся сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного".

Что известно о Boosie Badazz

Boosie Badazz начал свою карьеру в 1990-х в составе группы Concentration Camp, а в 2000 году выпустил сольный альбом "Youngest of da Camp". В его творческом багаже всего 13 альбомов. Он был осужден на четыре года за хранение наркотиков и оружия, а также обвинен в убийстве, но потом его оправдали.

Это уже не первая стрельба на концерте рэпера. Два года назад на фестивале The Pull Up Car Show and Music Fest погибли два человека в результате перестрелки.

Напомним, ранее стрельба произошла во время концерта Alyona Alyona. Артистка рассказала об инциденте и какими были его последствия.

