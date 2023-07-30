Артистка рассказала, как все произошло.

Украинская рэперша Alyona Alyona на днях дала концерт в Роттердаме, во время которого произошел серьезный инцидент. Как рассказала рэп-исполнительница, на предпоследней песне началась стрельба.

Она увидела, как народ начал куда-то бежать сломя голову. Изначально она подумала, что параллельно с ней на другой сцене выступает другой артист - любимчик публики, так как фестиваль предполагает такое. Однако все оказалось намного хуже.

Один из подписчиков написал Alyona Alyona, что с сестрой шел на ее концерт, однако услышав выстрелы, они решили спрятаться за углом.

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"Мне написал мой подписчик о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом, когда пришли, концерт уже закончился", - рассказала артистка.

На данный момент неизвестно, в связи с чем произошла стрельба и кто ее начал, однако уже сообщается о трех пострадавших. К счастью, с самой артисткой все хорошо.

Чем известна Alyona Alyona

Alyona Alyona - украинская рэп-исполнительница. В 2019 году она выпустила дебютный альбом "Пушка", который и сделал ее популярной. Самые известные ее песни - "Рыбки", "Открывай", "Пушка".

Известно, что именно она написала песню "Вільна", которую исполняют Тина Кароль и Юлия Санина. В итоге песня стала саундтреком к фильму "Преданная".

Также она участвовала в "Танцах со звездами", однако победить ей не удалось.

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