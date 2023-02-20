Один из зрителей открыл огонь.

На днях в Москве состоялся концерт российского певца Мота, во время которого компания неизвестных решила пройти к нему на сцену. В этот момент и началась стычка, так как охрана не пропускала их, а зрители негодовали, потому что им мешали наслаждаться музыкой.

Поэтому охрана решила вывести дебоширов из бара, где был концерт. Однако это еще больше их раззадорило. Один из них достал пистолет и открыл огонь.

"В разгар концерта один из гостей внезапно достал травматический пистолет и открыл огонь. Все отделались испугом - никто не пострадал. Но, когда полиция оперативно прибыла на место происшествия, скандальный гость уже успел скрыться", - пишут росСМИ.

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На данный момент известно, что ведется расследование. Полиция уже сутки ищет злоумышленника.

Позиция Мота по войне в Украине

Матвей Мельников (настоящее имя артиста, - УНИАН) поддержал большую войну, несмотря на то, что его супруга, фотомодель Мария Гураль родом из Украины. В начале полномасштабного российского вторжения он опубликовал пост в соцсетях о "вожде" и "неонацистах".

Украинский певец Артем Пивоваров в одном из интервью рассказывал, что сотрудничал с Мотом до начала вторжения. Тогда он якобы кричал о том, что у него украинские корни и вообще он казак, но после 24 февраля быстро "переобулся" и встал на сторону зла.

Кроме того, несколько лет назад он выпустил совместную песню "Сопрано" с опальной Ани Лорак, которая молчит о войне.

Напомним, Панин "отжег" на одной сцене с Веркой Сердючкой.

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