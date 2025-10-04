Снимок опубликовала ее новая невестка.

В сети появилась новая фотография легендарной итальянской актрисы Софи Лорен, которой 20 сентября исполнился 91 год.

Фотографию опубликовала в своем Instagram-аккаунте новая жена старшего сына актрисы - дирижера Карло Понти-младшего. На фото, сделанных во время их росписи в Женеве, можно увидеть и саму Софи Лорен, которую держит за руку ее младший сын Эдуардо Понти.

Как известно, свадьба 56-летнего Карло Понти и грузинского фитнес-тренера Мариам Шарманашвили состоялась еще 26 июля в грузинском городе Мцхета, в монастыре Самтавро. Сын актрисы даже принял православие и получил имя Давид.

Видео дня

Софи Лорен - легендарная итальянская актриса, известная своей красотой, харизмой и талантом, которая сделала огромный вклад в мировое кино.

Она получила международную известность благодаря ролям в классических итальянских и голливудских фильмах 1950-1970-х годов, в частности в картинах "Две женщины", за которую получила премию "Оскар" как лучшая актриса, став первой итальянкой, удостоенной этой награды.

Оба сына Лорен появились в браке с итальянским кинопродюсером Карло Понти, с которым Софи Лорен была замужем до его смерти в 2007 году.

Вас также могут заинтересовать новости: