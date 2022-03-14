Телеведущая ранее была сторонником президента РФ Владимира Путина.

Известная телеведущая Снежана Егорова заявила о том, что консульство Украины в Анталии запретило продлить загранпаспорта ее детям, так как она поддерживает политику президента РФ Владимира Путина и вторжение в Украину, в том числе.

По словам Егоровой, консул напомнил ей пост в Facebook, в котором она высказалась в поддержку Путина. Видимо, чтобы таки ее детям продлили загранпаспорта, она решила выкрутиться из ситуации и отречься от своих слов. Но даже несмотря на это, ей таки отказали в просьбе.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военных действий Российской Федерации на территории Украины", - сказала Егорова.

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