Стася Ровинская повлияла, чтобы пропагандистские высказывания матери исчезли из сети.

Сейчас фанатка Путина, а ранее известная украинская телеведущая Снежана Егорова, в очередной раз наговорила пропагандистских глупостей. Предательница цинично обозвала украинок и унизила украинский язык.

Егорова часто распространяет пророссийские нарративы в сети и презирает свою родину. На это отреагировала ее старшая дочь - ведущая Стася Ровинская. Девушка возмутилась высказываниями матери. В частности, именно Стася опубликовала в своем Instagram короткое видео, где беглянка обзывает украинок "папуасками".

"...патриоток, бешеных каких-то молодых т*лок с кольцами в носу, папуасок ту*ор*лых, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб. И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что надо с этим делать. Надо 4 миллиона украинцев погнать просто туда (на фронт - УНИАН)", - нагородила бред Снежана.

Видео дня

Ровинская не стала оставаться в стороне и призвала своих подписчиков пожаловаться на видео матери-путинстки, чтобы оно исчезло с YouTube. Стоит указать, что у Стаси четкая проукраинская позиция. Она уже привыкла к пропагандистским глупостям Егоровой, поэтому ей безразлично на них.

Однако ведущая не может допустить, чтобы на своих аморальных высказываниях ее мать зарабатывала. Поэтому целью женщины является сделать все, чтобы урезать благотворительные пожертвования Егоровой от таких же коллаборационистов, как и она сама.

"Пожалуйтесь на канал! Пожалуйста, расскажите об этом канале. Это сторонница терроризма. Я не хочу, чтобы она получала деньги. Она там донаты собирает и зарабатывает на этом", - призвала Стася.

Отметим, что просьба Ровинской сработала. Жалобы помогли удалить видео предательницы с YouTube. Егорова поплатилась за свой цинизм.

Напомним, ранее путинистка Снежана Егорова набросилась на свою дочь, которая осудила ее позицию.

Вас также могут заинтересовать новости: