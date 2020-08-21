"Рагули, повылазили непонятно откуда": Снежана Егорова оскорбила украинских воинов и сравнила их с наркоманами (видео)

Телеведущая заявила, что ей не нравятся украинские воины. По ее словам, это люди, которые "никогда ничему не учились, не вкладывались, не стремились ни к чему".

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова в эфире программы "ПрямоTalck" цинично высказалась в адрес украинских воинов.

"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

По словам Егоровой, украинские воины - это люди, которые "никогда ничему не учились, не вкладывались, не стремились ни к чему".

"Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не представляет для него ценность", - сказала Егорова.

"Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально", - высказалась ведущая.

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Пользователи соцсетей негативно восприняли заявления Егоровой.

"Вроде умная, а глупая, как тетеря", "Пусть Мухарский у нее детей отберет. Это ужас какой-то", "Корчит из себя "высшее общество"", "А чего стоит ее жизнь?", "Сколько у женщины в голове может быть ваты. Лучше б она молчала", - написали возмущенные украинцы.

Отметим, что Егорова уже не в первый раз попадает в скандал из-за своих высказываний.

Ранее телеведущая заявляла, что на Майдане в палатках делали аборты женщинам, которые оказывали сексуальные услуги протестующим.

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Автор: Екатерина Лиманская