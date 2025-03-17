Экс-участница "НеАнгелов" рассказала о своей жизни в Испании и новом избраннике.

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о своей жизни на острове Тенерифе, Испания, куда она переехала в начале полномасштабного вторжения. Звезда призналась, что именно там встретила свою новую любовь и ответила, планирует ли возвращаться в Украину.

Как известно, за границу знаменитость выехала со своими детьми Лаурой и Леоном, которых родила от второго мужа - пластического хирурга Эдгара Каминского. О третьем замужестве исполнительница впервые заговорила в мае 2023 года. Тогда иностранец сделал предложение певице. Единственное, что известно о ее загадочном избраннике, которого она скрывает, что он родом из Эстонии.

Артистка в интервью для проекта "Кукуха Шоу" поделилась, что сейчас она не работает и поставила свою концертную деятельность на паузу. А также добавила, что уже отвыкла от публичности, которая была в Украине, и ей так комфортно.

Видео дня

"Это так прекрасно, когда о тебе кто-то заботится. Кто-то может решить твои проблемы. Я горжусь статусом безработная. Кто-то стесняется, а мне кайфово. Мне не одиноко. Рядом со мной сейчас те люди, которые должны быть. Мне их достаточно. Мне кайфово в моем одиночестве", - рассказала Каминская.

По ее словам, сейчас она не хочет возвращаться в Украину, хотя говорит, что очень скучает по родине. Однако из-за ситуации с безопасностью и быта, созданного в Испании, звезда пока не хочет менять свое местонахождение.

"Лаура и Леон очень хорошо разговаривают на испанском, а я нет. Я везде с собой беру Лауру, она более общительная, а Леон стесняется. Ну конечно, скучаю (по Украине, - УНИАН). Чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обживаешься каким-то бытом. И этот быт тебя поглощает. Мне пока что здесь комфортно. Я научилась стирать и убирать самостоятельно, я научилась собирать детей в школу, готовить им завтраки, тормозки. Мои дети нашли маму", - поделилась Слава.

Напомним, ранее Слава Каминская во время войны спела на русском за рубежом. Артистка планирует выпустить новую русскоязычную песню и уже представила ее на частной вечеринке в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: