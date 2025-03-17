Артистка планирует выпустить новую русскоязычную песню.

Известная украинская певица, которая стала известной, как участница группы "НеАнгелы", Слава Каминская засветилась на частной вечеринке за границей. Исполнительница выступила на мероприятии с русскоязычной песней.

Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia. Звездный обозреватель распространил видео, на котором видно Каминскую, которая поет на русском.

Как он отметил, ролик ему прислали присутствующие на этой частной вечеринке люди. Блогер утверждает, что на этом событии артистка презентовала свою новую русскоязычную композицию, которую планирует выпустить совсем скоро.

Похоже, знаменитость совсем не смущает то, что она на третий год полномасштабного вторжения продолжает исполнять русскоязычный репертуар да еще и выпускает новый. Название новой песни пока что неизвестно.

Также неизвестно, где именно состоялась вышеупомянутая вечеринка. Однако можно предположить, что Слава выступила в Испании. Там она, как известно, живет с детьми с начала полномасштабной войны. Кстати, в своих соцсетях звезда также продолжает разговаривать на русском.

Что известно о Каминской

В 2006 году артистка стала участницей группы "НеАнгелы", где выступала вместе с Викторией Смеюхой под продюсированием Юрия Никитина. Группа стала известной благодаря хитам "Роман", "Я так скучаю", "Твоя". В 2021 году "НеАнгелы" прекратили свою деятельность, и Слава начала сольную карьеру, выпустив песню "911".

В 2018 году участвовала в шоу "Танцы со звездами", но из-за травмы спины вынуждена была покинуть проект после второго эфира. В 2022 году она перевыпустила свой хит "Slava Bogu" на украинском языке и представила песню "Додому". Сейчас исполнительница приостановила концертную деятельность.

Напомним, ранее Слава Каминская очаровала сеть новым фото дочери на роликах. На кадре видно, как за последнее время изменилась 9-летняя Лаура. Девочка родилась в браке певицы с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым сейчас они не вместе.

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