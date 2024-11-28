Петр Черный признался, свободно ли его сердце после развода.

Известный украинско-ромский певец Петр Черный прокомментировал развод с женой Дианой. Заслуженный артист ответил, что стало причиной разрыва их отношений и, свободно ли его сердце сейчас.

Пара состояла в браке более 26 лет. У них есть общий 24-летний сын Жан. Однако несколько лет назад супруги решили расстаться. В интервью Славе Демину звезда сцены впервые рассказал, что одной из причин была его работа. Черный не скрывает, что он карьерист и много времени уделял творчеству.

Однако не только это способствовало разводу. У Дианы и Петра были обиды друг на друга, с которыми они не могли примириться. В то же время исполнитель отмечает, что в их расставании виноват он, поскольку изменял любимой. У него были короткие романы на стороне, и он мог флиртовать с другими женщинами. Диана узнала об этом и решила отомстить мужу - она влюбилась в другого. По словам артиста, он сожалеет об изменах и уверен, что не повторил бы этих ошибок снова.

"У нас была обида друг на друга, но мы не отпускали. Я обидел тем, что у меня была встреча с девушкой. Измена. Сначала это был просто флирт, а Диана об этом узнала и отомстила. Она полюбила другого. Я виноват в этом. Когда я совершал ошибки, в этот момент работал инстинкт. Если бы сейчас повернуть время назад, я бы не изменил", - подчеркнул Черный.

Была и такая ситуация, когда Петр не мог смириться с тем, что у его экс-супруги появился новый бойфренд. Певец даже хотел побить его. Однако, когда он шел к новому мужчине Дианы, то по дороге встретился с сыном. Именно он и повлиял на то, что Черный передумал конфликтовать с избранником бывшей.

Сейчас Диана не состоит в отношениях, как и ее экс-супруг. Знаменитость признался, что они рассматривали возможность снова стать парой, но в конце концов поняли, что прошлых чувств уже нет.

"Сейчас Диана одна. Я тоже себе другой женщины не нашел. Мы пробовали, мы и не раз говорили, но мне кажется, всему свое время. Не знаю, что будет дальше", - отметил Петр.

Звезда положительно отзывается о бывшей. Он говорит, что им удалось сохранить дружеские отношения, и они постоянно поддерживают связь и стали очень близки. Правда, сейчас между ними отношения скорее, как у брата и сестры, а не как у влюбленных.

"Я сейчас удивляюсь, как она изменилась. Даже сейчас по телефону мы лучше общаемся и в жизни тоже. У нас есть общие интересы. Единственное, что это как брат и сестра", - добавил артист.

Напомним, ранее Петр Черный высказался о своем куме Потапе, который сбежал за границу. Он ответил, как отреагировал на выезд коллеги из Украины, и поддерживает ли с ним связь.

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