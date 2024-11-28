Петр Черный ответил, как отреагировал на выезд коллеги из Украины.

Украинский певец ромского происхождения Петр Черный высказался о своем куме - известном рэпере Потапе. Артист ответил, как относится к тому, что коллега уехал из Украины в начале большой войны и поддерживает ли с ним связь.

Черный рассказал, что много лет назад его бывшая жена Диана и Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа) стали крестными родителями ребенка музыканта Василия Котлярова, известного под псевдонимом Napilnik. Знаменитости общались и, судя по словам Черного, поддерживают связь до сих пор. Отношение Петра к Потапу после его выезда из Украины почти не изменилось. Он уважает коллегу и говорит, что они дружат.

"Творчество его что мне. Он пришел когда-то ко мне. Мы кумовья. Мы дружим. Как человек я его буду любить, потому что мы под алтарем стояли", - сказал артист в интервью Славе Демину.

В свою очередь Демин поделился своим мнением относительно рэпера. Он сказал, что артист "потерялся" и несколько не понимает, что сейчас во время войны многие его пиар-методы уже не актуальны.

"Мое ощущение, что Алексей действительно немножко потерялся во времени, и он не понял, что сейчас те ходы, которые были актуальны до полномасштабного вторжения, потеряли свою актуальность", - считает Слава.

В ответ на это Черный отметил, что "это выбор" Потапа. Он не осуждает своего кума и вообще не понимает, почему он может осуждать другого человека. Певец отметил: "Я не осуждаю, я его понимаю, его шаг. Осуждать за что? За то, что он не пошел на войну?". На комментарий интервьюера относительно того, что рэпер из "глубины украинского шоу-бизнеса" превратился в "продюсера в Дубае", Петр просто рассмеялся, но при этом добавил, что в музыке Потапенко "очень мощный".

Что известно о Черном

Петр Черный родился в июле 1972 года в Тульской области в РФ. Когда мальчику было восемь лет, его семья переехала в Киев. Долгое время Черный гастролировал с российскими артистами, в частности, с Буйновым, Аллегровой Долиной. В 1996 году началась его сольная карьера. За это время 52-летний певец стал лауреатом многих наград, а в 2005 году ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Среди его самых известных песен "7000 алло", "На ладонях степи погадайте, Мама", "Игрушка".

Напомним, ранее сын Потапа ответил, как относится к хейту в сторону отца. 16-летний Андрей Потапенко также признался, когда в последний раз виделся с рэпером.

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