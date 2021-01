За каждую серию главные актеры будут получать по миллиону долларов.

Скоро телезрители увидят новый сезон сериала "Секс в большом городе". Так, стало известно, сколько заработают главные звезды знаменитого сериала.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по миллиону долларов за каждый эпизод. Всего планируется 10 серий. То есть каждая актриса получит по 10 миллионов долларов.

Продолжение получило название And Just Like That ("А затем"). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Дэвис) и Миранды (Никсон).

Напомним, что актриса Ким Кэтролл, которая играла роль Саманты, не будет принимать участие в съемках. Она неоднократно заявляла журналистам, что не рассматривает возможность возвращения в проект.

Сериал "Секс в большом городе": что известно

Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом

Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов

Одним из постоянных авторов и режиссёров сериала является Майкл Патрик Кинг

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30" - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры

Основной состав актеров на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон

