Иванна также ответила, знакомила ли нового избранника с ребенком.

Бывшая жена украинского певца и победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина - Иванна - продолжает делиться подробностями своей личной жизни. В частности, недавно она рассказала о новом избраннике, а на днях ответила, знакомила ли его с дочерью и как объяснила ребенку развод.

Не секрет, что Иванна и Роман объявили о расставании в начале сентября. По словам блогерши, их общая 3-летняя дочь Элизабет уже знает о разводе.

"Когда мы разошлись с Романом я сказала ей, что мама и папа больше не будут жить вместе, что так иногда случается, но это никогда не изменит нашего отношения к ней. Мы одинаково сильно ее любим и всегда будем любить", - написала Иванна в своем Instagram.

Блогерша добавила, что не хочет давить на ребенка и спешить со знакомством с новым бойфрендом.

"Когда у меня появился парень, я объяснила ей, что есть другой мужчина, которого я полюбила. И когда она будет готова, я познакомлю их, чтобы они могли подружиться. Я также сказала, что он не будет ее папой - для нее он будет другом. На что она ответила: "Ага, хорошо", - отметила Иванна.

К слову, девушка рассказала, что у ее нового возлюбленного также есть дети от предыдущих отношений. Поэтому считает, что он сможет легко найти подход к Элизабет.

