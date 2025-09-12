Главные роли снова сыграют Николь Кидман и Риз Уизерспун.

HBO официально запускает производство третьего сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь" ("Big Little Lies").

Как стало известно Variety, над сценарием первой серии будет работать соавтор "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун, которая недавно подписала двухлетний контракт с HBO. Она же войдет в число исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Э. Келли ("Презумпция невиновности", "Анатомия скандала"), Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили уже давно. В частности, Кидман намекнула на продолжение сериала еще в ноябре 2023 года, однако официального подтверждения тогда не было.

Сериал впервые вышел в 2017 году и сразу получил признание критиков. Проект получил несколько премий "Эмми", в том числе за лучший мини-сериал, лучшую актрису (Николь Кидман), лучшую актрису второго плана (Лора Дерн) и лучшего актера второго плана (Александр Скарсгард). Во втором сезоне к звездному составу присоединилась Мерил Стрип. Также в сериале играли Шейлин Вудли ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Зои Кравиц ("Фантастические твари", "Клипни дважды") и Адам Скотт ("Разрыв").

Первый сезон базировался на романе австралийской писательницы Лиян Мориарти "Большая маленькая ложь", тогда как второй был написан по оригинальной истории автора. В 2026 году ожидается выход новой книги Мориарти, которая может лечь в основу будущих сюжетов.

Напомним, ранее стало известно, что MGM+ продлил сериал ужасов "Институт", снятый на основе хоррора Стивена Кинга, на второй сезон.

