Он отметил, что мир не должен уставать от войны.

Всемирно известный голливудский актер Ричард Гир в очередной раз поддержал Украину и назвал противостояние Российской Федерации войной со злом.

Об этом он заявил в ходе саммита первых леди и джентльменов.

Это самая большая война, которую он когда-либо видел в своей жизни, сказал актер.

"Эту войну надо выиграть, мы не можем уставать. Это важный элемент нашей жизни. Это, наверное, самая большая война, которую я когда-либо видел в своей жизни, это война со злом. И если мы проиграем, то это вдохновит других негодяев во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть", - заявил Гор.

Он отметил, что культурные учреждения сейчас должны играть важную роль.

"Мы все должны чувствовать определенное сочувствие, единство. Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Русские наделали столько плохого на протяжении своей истории, немалого количества поколений. Поэтому вместе мы можем сделать что-то лучше. Путин создал эту катастрофу, он делает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Это разбивает мое сердце. Люди, родившиеся после Второй мировой войны, оглядываются на нее и думают: как вообще нечто подобное может происходить? Как могут существовать диктаторы, которые оказываются настолько мощными, что могут разрушать историю мужчин и женщин?" - добавил он.

Как известно, ранее Ричард Гир за 31 750 долларов продал свой автомобиль Jaguar, а полученные деньги передал организациям, которые помогают беженцам из Украины.

Также Гир впервые запел на мероприятии в поддержку Украины на сцене Carnegie Hall.

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