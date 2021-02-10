Lil Nas X вероятно решил сделать себе операцию.

Известный рэпер Lil Nas X опубликовал в Twitter фотографию, на которой он предстал с большой грудью.

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На снимках он показывает свою "новую" грудь, при этом прикрыв соски смайликами.

"Мне стало скучно, и я купил сиськи", - написал Lil Nas X.

Фанаты артиста шокированы его поступком. Они в недоумении - реально ли он сделал себе пластическую операцию или может это накладная грудь для образа в новом клипе.

Кто такой Lil Nas X:

Рэпер стал известен за счёт своего кантри-рэп сингла "Old Town Road", который достиг вирусной популярности в рамках "Yeehaw Challenge" в приложении обмена видео TikTok

Песня достигла номера один в чарте Billboard Hot 100 и была спорно удалена из Hot Country Songs после дебюта под номером 19

В ноябре 2020 года Lil Nas X совместно с Roblox создали масштабный онлайн - концерт, с миллионами пользователей Roblox

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Автор: Диана Могилевич