Он станет переломным моментном для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

Сентябрь 2025 года несет немало астрологических событий, которые могут казаться сложными, однако именно они становятся точкой завершения давних проблем. Для четырех знаков Зодиака этот месяц станет финалом мучительного этапа и началом нового периода жизни.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как отмечает астролог Матильда Чжуан, для них сентябрь является последним эпизодом той истории, которая долго держала в напряжении, передает Your Tango. Луна стартовала с возвращения Сатурна - планеты дисциплины и кармы - в знак Рыб во время ретроградной фазы. Далее произошло лунное затмение, которое символизировало окончание большого жизненного раздела.

И уже в конце сентября солнечное затмение откроет чистую страницу для нового начала. Для четырех знаков это означает окончательный выход из мучительного цикла.

Телец

Для Тельцов завершается тяжелый период в любви. 2025 год был для вас насыщен как подъемами, так и падениями в отношениях, но сейчас вы выходите из круга, который не позволял двигаться вперед. По словам Чжуан, на горизонте более светлые времена, особенно в личной жизни.

Возможно неожиданное признание в чувствах от давнего друга, которое сломает стену одиночества. А для тех, кто уже в отношениях, это идеальный момент, чтобы вернуть легкость и игривость в пару.

Но не забывайте о финансах. Сентябрь подталкивает вас задуматься, не отдаете ли вы слишком много ресурсов другим. Совместное планирование с партнером поможет вырасти и выйти на новый уровень:

"Комфорт или развитие - именно между этим придется выбирать, чтобы стать счастливой версией себя".

Лев

Львы в этом месяце окончательно разрывают кармический цикл. Вы долго работали над собой, и в сентябре 2025 года появится ощущение нового этапа. Больше всего это проявится в любви и семейных отношениях. Если вы и дальше будете повторять старые ошибки, рискуете потерять ценные возможности.

Однако изменения коснутся не только любовной сферы. По словам Чжуан, это серьезный финансовый переломный момент. Старые долги и задержки останутся в прошлом, если вы проявите последовательность и ответственность.

Скорпион

Скорпионы почувствуют конец затяжного периода апатии в любви. Там, где раньше не хватало страсти и ярких эмоций, теперь разгорается новый огонь. Ваша личная жизнь оживает, и это вдохновляет на изменения.

Но важно быть избирательными в общении. Люди, которые не приносят радости и мотивации, могут "съедать" вашу энергию и блокировать развитие. Устранив ненужные отвлечения, вы покажете Вселенной, что действительно готовы к новому уровню.

Водолей

Для Водолеев завершается сложный цикл в отношениях. Ключ к переменам - в самоанализе. Определитесь, какие черты вам нужно исцелить или развить, чтобы привлечь партнера, которого вы действительно хотите.

Сентябрь станет временем глубоких размышлений: ведет ли вас ваш путь к счастью, или вы снова крутитесь в повторяющихся сценариях? Наградой за эту внутреннюю работу станет карьерный прорыв. Возможно повышение или новая роль с большей ответственностью и, соответственно, рост доходов до конца месяца.

Напомним, ранее УНИАН публиковал гороскоп на сегодня, составленный по картам Таро. Согласно ему, сегодня вам стоит внимательно прислушаться к себе.

Вас также могут заинтересовать новости: