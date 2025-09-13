Готовы ли вы к изменениям? / Коллаж УНИАН

Сентябрь 2025 года несет немало астрологических событий, которые могут казаться сложными, однако именно они становятся точкой завершения давних проблем. Для четырех знаков Зодиака этот месяц станет финалом мучительного этапа и началом нового периода жизни.

Как отмечает астролог Матильда Чжуан, для них сентябрь является последним эпизодом той истории, которая долго держала в напряжении, передает Your Tango. Луна стартовала с возвращения Сатурна - планеты дисциплины и кармы - в знак Рыб во время ретроградной фазы. Далее произошло лунное затмение, которое символизировало окончание большого жизненного раздела.

И уже в конце сентября солнечное затмение откроет чистую страницу для нового начала. Для четырех знаков это означает окончательный выход из мучительного цикла.

Телец

Для Тельцов завершается тяжелый период в любви. 2025 год был для вас насыщен как подъемами, так и падениями в отношениях, но сейчас вы выходите из круга, который не позволял двигаться вперед. По словам Чжуан, на горизонте более светлые времена, особенно в личной жизни.

Возможно неожиданное признание в чувствах от давнего друга, которое сломает стену одиночества. А для тех, кто уже в отношениях, это идеальный момент, чтобы вернуть легкость и игривость в пару.

Но не забывайте о финансах. Сентябрь подталкивает вас задуматься, не отдаете ли вы слишком много ресурсов другим. Совместное планирование с партнером поможет вырасти и выйти на новый уровень:

"Комфорт или развитие - именно между этим придется выбирать, чтобы стать счастливой версией себя".

Лев

Львы в этом месяце окончательно разрывают кармический цикл. Вы долго работали над собой, и в сентябре 2025 года появится ощущение нового этапа. Больше всего это проявится в любви и семейных отношениях. Если вы и дальше будете повторять старые ошибки, рискуете потерять ценные возможности.

Однако изменения коснутся не только любовной сферы. По словам Чжуан, это серьезный финансовый переломный момент. Старые долги и задержки останутся в прошлом, если вы проявите последовательность и ответственность.

Скорпион

Скорпионы почувствуют конец затяжного периода апатии в любви. Там, где раньше не хватало страсти и ярких эмоций, теперь разгорается новый огонь. Ваша личная жизнь оживает, и это вдохновляет на изменения.

Но важно быть избирательными в общении. Люди, которые не приносят радости и мотивации, могут "съедать" вашу энергию и блокировать развитие. Устранив ненужные отвлечения, вы покажете Вселенной, что действительно готовы к новому уровню.

Водолей

Для Водолеев завершается сложный цикл в отношениях. Ключ к переменам - в самоанализе. Определитесь, какие черты вам нужно исцелить или развить, чтобы привлечь партнера, которого вы действительно хотите.

Сентябрь станет временем глубоких размышлений: ведет ли вас ваш путь к счастью, или вы снова крутитесь в повторяющихся сценариях? Наградой за эту внутреннюю работу станет карьерный прорыв. Возможно повышение или новая роль с большей ответственностью и, соответственно, рост доходов до конца месяца.

