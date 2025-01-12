Пара состояла в отношениях почти 10 лет, но не смогла сохранить свой брак.

Известный украинский актер театра и кино Остап Ступка, который сразу после развода закрутил новый роман, прокомментировал разрыв с четвертой экс-супругой. Знаменитость объяснил в интервью для OBOZ.UA, что стало причиной развода с возлюбленной Дарьей, с которой он находился в отношениях 10 лет и которую боялся потерять.

Как известно, Дарья была моложе звездного избранника на 20 лет. Девушка избегала публичности, не давала интервью, о ней было почти ничего не известно. Пара начала встречаться в 2014-м, а уже через год они заключили брак. Правда, вероятно, в 2024 году они развелись, поскольку осенью этого года артист объявил о новом романе с театроведом Маргаритой Ткач, младшей за него на 35 лет от него.

Ранее представитель актерской династии Ступок делился, что начало полномасштабного вторжения, как и для большей части семей, стало испытанием для их отношений. Еще одним серьезным вызовом стало ДТП артиста в апреле 2023 года, когда он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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На этот раз на вопрос о том, почему не сложился брак Остапа Богдановича с Дарьей, актер отмечает, что была еще одна причина. У девушки в 2022 году умер папа. Горе очень повлияло на избранницу кинозвезды и повлияло на разрыв с мужем. В то же время, говорит Ступка, они поддерживают связь с бывшей и остались в дружеских отношениях.

"У нее в семье произошла трагическая история - два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья. Как-то мама рассказывала мне, что видела по телевизору историю одного человека, у которого было восемь браков. И говорит: все жены между собой общаются, приезжают к нему на праздники", - сказал знаменитость.

К слову, артист перед этим трижды состоял в браке. Его первой женой была Татьяна Каплина, от которой у артиста есть сын Дмитрий. В третий раз звезда женился на балерине оперного театра Татьяне. Вместе они прожили всего 2 года и разошлись по обоюдному согласию. Третьей избранницей Ступки стала женщина Ирина, с которой брак длился 15 лет. Экс-супруги воспитали сына Богдана и дочь Устину.

Напомним, ранее Остап Ступка честно ответил, планирует ли жениться на младшей на 35 лет избраннице. Актер поделился подробностями их романа и отметил, что уже знаком с мамой девушки.

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