Известная итальянская актриса получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным
13:17, 14 июня 2019Звезды
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Орнелла Мутти не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку. Вместо спектакля она поужинала с Владимиром Путиным.
Орнелла Мути / REUTERS
Итальянской актрисе Орнелле Мути был вынесен приговор, согласно которому она получила полгода тюремного срока и штраф.
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Связано это с тем, что знаменитость не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку. Вместо спектакля она поужинала с Владимиром Путиным.
Об этом пишет Gossip Fanpage. Ужин являлся благотворительным и проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра.
Иск против актрисы был подан администрацией театра Верди, где она должна была выступать. Сама Мути заявляла, что заболела ларингофарингитом, и работать не могла. В то же время на благотворительном ужине ей не нежно было говорить.
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