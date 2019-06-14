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Известная итальянская актриса получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным

13:17, 14 июня 2019
Звезды
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Орнелла Мути / REUTERS

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Связано это с тем, что знаменитость не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку. Вместо спектакля она поужинала с Владимиром Путиным.

Об этом пишет Gossip Fanpage. Ужин являлся благотворительным и проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра.

Иск против актрисы был подан администрацией театра Верди, где она должна была выступать. Сама Мути заявляла, что заболела ларингофарингитом, и работать не могла. В то же время на благотворительном ужине ей не нежно было говорить.

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Теги: #актриса