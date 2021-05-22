Известная американская ведущая Опра Уинфри ошеломила признанием о том, что когда ей было 9 лет, ее изнасиловал двоюродный брат.
Так, в одном из эпизодов своего документального фильма "Я, которого вы не видите" (The Me You Can not See), 67-летняя ведущая заплакала, вспоминая ужасный опыт неоднократного изнасилования взрослым двоюродным братом, в то время, когда ей было 9 лет.
Опра отметила, что 19-летний кузен на протяжении трех лет периодически насиловал ее, держа это в тайне от всей семьи. Однако по словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.
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По словам Опры, она долго хранила это в тайне, и даже сейчас не назвала имени этого человека. Ведущая отметила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.
"Он отвел меня в магазин мороженого, кровь еще текла по моей ноге, и купил мне мороженое", - вспомнила знаменитость.
После этого с Опрой произошел подобный инцидент, однако уже с ее дядей. Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали, в результате чего она родила девочку. Однако младенец умер через несколько недель после родов.
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