По словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.

Известная американская ведущая Опра Уинфри ошеломила признанием о том, что когда ей было 9 лет, ее изнасиловал двоюродный брат.

Так, в одном из эпизодов своего документального фильма "Я, которого вы не видите" (The Me You Can not See), 67-летняя ведущая заплакала, вспоминая ужасный опыт неоднократного изнасилования взрослым двоюродным братом, в то время, когда ей было 9 лет.

Опра отметила, что 19-летний кузен на протяжении трех лет периодически насиловал ее, держа это в тайне от всей семьи. Однако по словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.

Читайте такжеЛеди Гага откровенно рассказала об изнасиловании и беременности"В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование. Я не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс и откуда берутся дети, я даже не понимала, что со мной происходит", - призналась Уинфри.

По словам Опры, она долго хранила это в тайне, и даже сейчас не назвала имени этого человека. Ведущая отметила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

"Он отвел меня в магазин мороженого, кровь еще текла по моей ноге, и купил мне мороженое", - вспомнила знаменитость.

После этого с Опрой произошел подобный инцидент, однако уже с ее дядей. Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали, в результате чего она родила девочку. Однако младенец умер через несколько недель после родов.

Автор: Ирина Погорелая