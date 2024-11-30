Певица будет продолжать концерты.

Оля Цибульская, известная украинская певица, доказала, что никакие препятствия не могут помешать настоящему артисту. Даже после того, как часть ее музыкантов мобилизовали прямо перед концертом в Вараше, она нашла в себе силы продолжать свою творческую деятельность. Об этом певица рассказала в интервью "Невероятной правде о звездах".

Певица не опустила рук и решила действовать. Она активно ищет замену мобилизованным музыкантам и даже готова экспериментировать с составом группы.

"Эти концерты нужны людям, поэтому я ищу барабанщика, девушку", - рассказала певица.

Эта история - настоящий пример несокрушимости и патриотизма. Оля Цибульская доказывает, что даже в условиях войны искусство продолжает жить и вдохновлять. А ее поступок - это еще и важный шаг к поддержке женщин в музыкальной индустрии.

Кто такая Оля Цибулька

Оля Цибульская - это известная украинская певица, теле- и радиоведущая, а также автор песен. Ее карьера началась с победы на первом сезоне "Фабрики звезд" в 2007 году. С тех пор она выпустила много популярных песен, таких как "Скучаю по тебе", "Девочка", "Жду. Цьом" и другие. Оля активно гастролирует, снимает клипы и участвует в телевизионных проектах. Она известна своей энергичностью, харизмой и искренностью, а ее творчество покорило сердца многих украинских слушателей.

Напомним, Оля Цибульская назвала украинского певца,которого считает самым сексуальным.

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