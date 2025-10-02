Она отреагировала на сплетни о совместном сыне с певцом.

Известная украинская певица Оля Цибульская отреагировала ну слухи относительно ее романа с певцом Михаилом Хомой, также известным, как Дзидзьо. Она призналась, кем они на самом деле являются друг для друга.

На YouTube-шоу NABARI артистка рассказала, что действительно давно знакома с Михаилом. Как оказалось, они до сих пор поддерживают тесную связь, более того, они являются кумовьями.

"Я очень ценю эти отношения. Мы дружим, мы кумовья", - подчеркнула Оля.

В то же время Цибульская заявила, что ее раздражают слухи об их романе с Дзидзьо Также в сети часто обсуждают сходство сына певицы, Нестора, с Хомой. На что исполнительница ответила, что "это очень тупая история".

"Когда она начала мешать личной жизни моей и Миши, я начала говорить в интервью: "Каждый позволяет себе в фантазиях ровно столько, на что сам способен". Люди почему-то не верят в искренние отношения", - отметила она.

Оля добавила, что расценивает эти неприятные слухи, как плату за свою популярность. Однако, за свою карьеру она уже к этому привыкла:

"Но это вайб публичности, наверное. Платим за узнаваемость".

К слову, Оля Цибульская недавно откровенно рассказала о воспитании сына-школьника. Она неожиданно назвала себя плохой мамой и призналась, из-за чего на нее обижается Нестор.

