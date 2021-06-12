В новом посте исполнительница поразмышляла о настоящей красоте человека.

Известная украинская реперша Alyona Alyona убеждена, что красота человека заключается не во внешности, а в его уникальности.

Об этом она написала в своем Inatagram, проиллюстрировав сообщение достаточно откровенным снимком.

«Когда не кайфуют от моих килограммов – я слышу шум. Девушки, у меня к вам вопрос. Ваше тело красивое? Можете не отвечать, я знаю, что ДА. Ваша красота заключается не в том, насколько вы подходите по стандартам «90-60-90», ваша красота в уникальности. Шрамы, родинки (маленькие, большие и очень большие) и дефекты делают ваше тело уникальным. В этом и есть настоящая красота», – отметила исполнительница.

На фото рэперша изображена обнаженной в ванне с куклами, она засветила татуировку между грудьми.

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Автор: Катерина Шварц