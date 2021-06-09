Звезда не стесняется выкладывать кадры в белье и купальнике и призывает любить себя.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, творчество которой уже оценили и за рубежом, не прекращает эпатировать публику своими фотопародиями на знаменитостей.

Читайте такжеДжамала едва прикрыла грудь пиджаком и завела сетьНовое фото рэп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram в "историях".

На снимке Alyona Alyona предстала в черном бикини, черной маске для лица, шлепанцах и носках. Кадр, очевидно, был сделан во время отдыха знаменитости.

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Автор: Ольга Робейко