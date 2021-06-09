Рэперша порадовала очередной пародией / фото instagram.com/alyona.alyona.official
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, творчество которой уже оценили и за рубежом, не прекращает эпатировать публику своими фотопародиями на знаменитостей.
Читайте такжеДжамала едва прикрыла грудь пиджаком и завела сетьНовое фото рэп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram в "историях".
На снимке Alyona Alyona предстала в черном бикини, черной маске для лица, шлепанцах и носках. Кадр, очевидно, был сделан во время отдыха знаменитости.
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