Сейчас сын актера учится в одиннадцатом классе и уже определился с университетом.

Украинский актер Назар Заднепровский, известный по роли Василия Середюка в "Скаженому весілля" и по картинам "Останній москаль", "Будиночок на щастя", впервые за долгое время рассказал о своих детях. Артист, который ранее рассказал о работе с Богданом Ступкой, раскрыл, в какой вуз планирует поступить его старший сын и чем увлекается дочь.

В интервью для издания kp.ua знаменитость поделился, что сейчас его 16-летний сын Михаил учится в 11 классе, и уже в этом году он станет выпускником. Парень уже определился с будущей профессией.

Он планирует поступить в театральный университет и продолжить актерскую династию отца. Звездная семья пока выбирает факультет, на котором будет учиться Михаил, но это будет или актерское дело, или образование директора-администратора.

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"Говорят, если хочешь, чтобы твои планы сбылись, не прогадай. Много говорить не хочу. Скажу лишь, что прежде всего сыну надо в этом году окончить школу. Дай Бог, чтобы смог это сделать с теми ракетами и обстрелами. Если все будет хорошо, то хочу, чтобы он успешно окончил школу и поступил в театральный институт. На какой факультет? Мы сейчас определяемся. Думаю, он пойдет учиться на актера или директора-администратора. Вообще хотел бы, чтобы сын имел два образования", - отметил Заднепровский.

А вот что касается 9-летней дочери Юлии, то она пока учится в школе и интересуется творчеством. Актер говорит, что девочка может также поступить в театральный или музыкальный вуз.

"Юличка играет на пианино и рисует. Она - творческая душа, в отличие от сына. Если у сына больше математический склад ума, то дочь - чистая "гуманитарка". Будем через шесть-семь лет определяться, пойдет ли в театральный институт, или в что-то музыкальное или художественное. Посмотрим, в чем за это время она больше себя проявит", - добавил кинозвезда.

Напомним, ранее Назар Заднепровский высказался о побеге Оксаны Байрак в Россию. По его словам, Байрак - очень самовлюбленный человек. В стране-агрессоре она чувствует себя хоть кем-то.

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