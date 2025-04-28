Назар Заднепровский объяснил, что причиной этому является болезнь его мамы.

Известный украинский актер театра и кино Назар Заднепровский впервые за долгое время высказался о личной жизни. Звезда "Скаженого весілля", в котором он сыграл Василия Середюка, и картин "Останній москаль", "Будиночок на щастя" признался, что уже три года не живет вместе с женой и объяснил почему.

Как известно, артист находится в отношениях со своей женой Ириной примерно 20 лет. Супруги воспитывают 16-летнего сына Михаила и 9-летнюю дочь Юлию. Однако кризисы в браке не обошли и их.

В интервью для Алины Доротюк знаменитость признался, что бывали периоды, когда он уходил из дома и жил отдельно. С любимой общаться они не прекращали, но были убеждены, что лучше побыть на расстоянии, чтобы "остыть". Сейчас пара может ссориться, но обычно причиной конфликтов являются бытовые мелочи, которые они быстро решают.

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"Надо заскучать друг за другом. Тогда ты сам остываешь и оцениваешь, насколько тебе нужна жена, а она оценивает, насколько ей нужен муж. Тогда уже сын звонит и спрашивает: "А вы серьезно поссорились или ты балуешься?". Когда уже дети переживают, надо сдуться и сказать: "Хорошо, я тебя очень люблю", - поделился кинозвезда.

По словам его жены, между ними часто возникают недоразумения, поскольку оба партнера очень эмоциональные и темпераментные. Иногда на примирение им сложно идти. Обычно первый шаг навстречу делает мужчина. В то же время пара отмечает, что не готова даже из-за большого количества ссор расстаться, потому что любовь в этой ситуации преобладает.

Супруги признались, что последние три года они не живут вместе. Причиной этому стала болезнь мамы Заднепровского. Дело в том, что у его мамы - актрисы Зои Сивач - уже много лет рассеянный склероз, из-за чего она нуждается в постоянном уходе. Назар Александрович против того, чтобы за родным человеком ухаживал кто-то чужой.

Поскольку он не знает, как долго Сивач еще будет жить, хочет максимально много времени провести с ней. Поэтому актер переехал к маме, и ночует дома он только по праздникам. Более того, из-за болезни мамы артист также отказывается от заграничных командировок.

"Мы три года живем отдельно. Я не ночую дома, я прихожу в гости. Я должен ночевать с мамой, чтобы в любой момент сделать укол, лекарства дать. Это сложно. Просто оно накапливается, и Ира иногда мне это выговаривает. Мама уже, можно сказать, на финишной прямой, я хочу побыть с ней. Ира страдает, но я решил так", - подчеркнул знаменитость.

Напомним, ранее Назар Заднепровский рассказал о своих детях и где они будут учиться. Артист отметил, что его сын уже определился, в какой университет будет поступать. Звезда ответил, планирует ли подросток связать свою жизнь с актерством.

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