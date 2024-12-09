Татьяна Малкова отметила, что после 2022 года гонорары очень изменились.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Альф", "Моя любимая Страшко" и фильмов "Вкус свободы", "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова высказалась о гонорарах артистов во время большой войны. Знаменитость, которая ранее рассказала о домогательствах преподавателя, поделилась, как изменились ее заработки за последние два года.

В интервью для издания "РБК-Украина" Малкова не стала скрывать, что ситуация с доходами во время полномасштабного вторжения нелегкая. По словам артистки, сейчас гонорары украинских актеров совсем небольшие, однако звезда понимает, что этот сложный период временный, и он изменится.

"Ситуация сложная. Действительно сложная. И, к сожалению, она пока не сильно улучшается, потому что на фоне безумной инфляции, безумного курса доллара, актерские гонорары мизерные. И это очень обидно, но я понимаю, ведь такие времена. К счастью, я могу себе позволить находиться в этой профессии в удовольствие и я не хочу оценивать эту профессию по гонорарам", - отметила Татьяна.

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Знаменитость вспомнила, что в прошлом главной ее целью было как можно больше зарабатывать. Однако сейчас, когда она стала успешной и известной в Украине и за ее пределами, актриса готова заниматься актерством даже с небольшой зарплатой.

"Когда-то, когда я начинала, у меня были такие мысли, что надо же зарабатывать и так далее. Но сейчас я понимаю, что если ты в этой профессии из-за гонораров, а не из-за того, что ты любишь это делать - это путь в никуда. Но я понимаю, адекватно понимаю, что они очень маленькие. Но для меня сейчас это не главное", - подчеркнула Малкова.

Напомним, ранее Татьяна Малкова высказалась о муже, который уехал за границу. Она ответила, сталкивалась ли с хейтом на фоне выезда любимого.

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