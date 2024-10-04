Артистка сменила прическу.

Известная украинская певица Оля Полякова решила поэкспериментировать со своим внешним видом. Артистка кардинально сменила имидж и показалась в новом образе.

Уже много лет Ольга не изменяет своим длинным белокурым волосам, но все же она решилась на изменения. Исполнительница вышла на связь в своем Instagram и предстала перед подписчиками с короткой стрижкой.

Она опубликовала видео, на котором показалась с каре. Заметно, что и цвет волос также стал несколько иным.

Видео дня

На камеру Полякова спела строки из своей новой песни о "женщине с интересным прошлым". Правда, внимание поклонников привлек именно новый образ артистки. Они были удивлены такими кардинальными изменениями звезды. Кто-то был не слишком рад такой прическе, но большинство отметили, что с каре Ольга выглядит значительно моложе:

"Зачем вы обрезали волосы?"

"Выглядите на 20 лет с такой стрижкой!"

"Оля, вам так идет такая прическа, очень красиво"

"Вы очень красивая".

"Стрижка бомба"

Также можно встретить комментарии с сомнениями. Пользователи не уверены, что Полякова решилась бы на такой шаг и отказалась от роскошных длинных волос, поэтому подозревают, что ради видео она надела парик.

Напомним, ранее Оля Полякова впервые показала свою квартиру в столице после длительного ремонта. Артистка не жила в ней 4 года.

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