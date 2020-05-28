Цукерберг раскритиковал Twitter за обозначение поста Трампа "недостоверным"

По словам Цукерберга, сообщения Дональда Трампа не нарушают правил Facebook.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что компания отметила посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные".

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Forbes.

"Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это", - заявил Цукерберг.

Он также отметил, что сообщения Дональда Трампа не нарушают правил Facebook, где они также были опубликованы.

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Марк Цукерберг также подверг сомнению заявления Трампа о том, что республиканцы должны больше контролировать социальные сети.

"Это был бы не самый разумны шаг", - заявил Цукерберг.

Как сообщал УНИАН, ранее социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента государства как "недостоверное". Речь шла о двух сообщениях главы Белого дома Дональда Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента через почту из-за эпидемии коронавируса.

В ответ на это, президент США обвинил Twitter в "удушении свободы слова" и "вмешательстве в президентские выборы 2020".

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