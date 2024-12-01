Певица отметила, что он навсегда останется в ее сердце.

Певица Мария Яремчук не забывает о своем знаменитом отце, легенде украинской эстрады Назарии Яремчуке. В день, когда ему исполнилось бы 73 года, она опубликовала в Instagram архивный снимок, который ранее не показывала публично.

На фотографии молодой Назарий Яремчук производит впечатление жизнерадостного и харизматичного человека.

"Папе 73 года", - написала Мария.

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Назарий Яремчук, чей голос и песни знает каждый украинец, умер в 1995 году. Его дочь Мария продолжает дело отца, развивая собственную певческую карьеру и сохраняя память о нем. В частности, в этом году она представила документальную ленту "Яремчук: Несравненный мир красоты", которая рассказывает о жизни и творчестве выдающегося артиста.

Что известно о Наразии Яремчуке

30 ноября в селе Ровня на Буковине родился будущий знаменитый певец Назарий Яремчук. Его голос подарил миру несравненные украинские песни, среди которых "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожары", "Гай, зеленый гай", "Я пойду в далекие горы".

Назарий был четвертым ребенком в семье. Отец пел в церковном хоре, а мать имела хороший голос и играла в театре. Неудивительно, что парень унаследовал талант к пению.

Именно песни Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй" в исполнении Назария Яремчука принесли ему всесоюзную славу и звание лауреата конкурсов "Алло, мы ищем таланты" и "Песня года".

Напомним, Мария Яремчук впервые поделилась подробностями своего материнства.

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