Девушка до сих пор не знает причину такого решения певицы.

Украинская певица Мария Яремчук, которая недавно спродюсировала биографический фильм о своем известном отце под названием "Яремчук: Несравненный мир красоты", рассказала секреты закулисья съемок.

Девушка отметила, что хотела взять интервью у известных людей, которые знали Назария лично. Среди таких звезд была София Ротару. Мария пыталась связаться с певицей, чтобы она рассказала истории связанные с отцом. Однако артистка ей отказала.

"Я приглашала Софию Михайловну, общалась с ее сыном. Впрочем, мы не получили одобрительный ответ, не знаю, по каким причинам. Софии Михайловне и папе посчастливилось первыми исполнять произведения Владимира Ивасюка, и это то, что их объединяет: фильм "Червона рута" и эстетика 70-х. Они оба великие артисты, но они разные", - рассказала Яремчук в интервью для "УП".

Она также добавила, что отказ получила и от певца Василия Зинкевича, который не хочет появляться на публике, и Левка Дутковского. Мужчина объяснил свое нежелание сниматься так:

"С Левком Тарасовичем Дутковским я часами говорила по телефону. Он рассказывал мне все истории и я просила его: "Так давайте расскажите нам это на камеру, мы все утвердим с вами". А он говорит: "Нет, я очень эмоциональный, мне нельзя переживать, состояние здоровья не позволит". Думаю, аналогичное дело может быть и в случае с Зинкевичем".

К слову, показ фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" стартовал в кинотеатрах с 8 августа.

Напомним, ранее Александр Пономарев признался, что стал крестным отцом первенца Марии Яремчук.

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