Мужчина волнуется за безопасность семьи.

Известный хореограф и главный герой первого сезона романтического шоу "Холостяк" Макс Чмерковский, который вместе с женой и тремя детьми живет в США, рассказал о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.

Мужчина в своем Instagram показал видео, что из окна их дома видно огонь, который постепенно охватывает все вокруг.

"Сейчас покажу, какой вид из окна нашей гостиной. Это тот самый огонь Пасифик-Палисейдс, который за два дня смогли локализовать на 9%. Очень страшно, оно очень масштабное, просто вблизи. Ужас!" - прокомментировал Чмерковский.

Пришлось ли уже эвакуироваться его семье - он не отметил.

Кстати, ранее жена хореографа Пета Маргатройд отмечала, что не хочет покидать дом, но в случае опасности они будут срочно выезжать с тремя маленькими сыновьями.

"Мы условно в эпицентре, а огонь вокруг нашего региона. В течение нескольких дней наблюдается средний уровень порывов ветра, а дальше будем видеть. Следим за новостями", - подчеркнула женщина.

К слову, масштабные лесные пожары, которые уже несколько дней не утихают в США, принесли страшные последствия. В частности, огонь унес жизни по меньшей мере пяти человек и многих оставил без крыши над головой. Среди пострадавших также есть немало домов знаменитостей.

Напомним, недавно известная украинская певица Мика Ньютон срочно эвакуировалась из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе.

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