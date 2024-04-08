Актриса Риз Уизерспун и студия Amazon начали работу над сценарием.

Стало известно, что легендарный фильм 2000-х "Блондинка в законе", премьеру третьей части которого перенесли, перевыпустят в новом формате. Поклонников ленты ожидает новая часть о жизни Эл Вудс, но уже как сериал.

Как пишет издание Deadline, голливудская актриса Риз Уизерспун, сыгравшая главную героиню Эл Вудс, в настоящее время сотрудничает с Amazon. Совместно с шоураннерами "Сплетницы" Джошем Швартцом и Стефани Савадж они работают над разработкой сериала и пишут сценарий к нему.

Все поклонники культового фильма ассоциируют его именно с Риз Уизерспун. Однако точно неизвестно, сыграет ли она снова главную героиню блондинку. Ранее актриса отмечала, что имеет желание снова попробовать себя в роли Эл Вудс.

"Я хочу исследовать, как время и возраст повлияли на этого персонажа. Старение, современные тенденции, как развивалась или не развивалась ее карьера", - рассказывала актриса.

К сожалению, всем известного песика Брюса Вудса не будет в новой части. Белый чихуахуа умер в 2016 году от старости. На тот момент животному было 18 лет. Будут ли искать замену Брюсу - тоже неизвестно.

Ранее Уизерспун обещала выпустить третью часть "Блондинка в законе" в 2020 году, однако этого не произошло. Вероятно, именно она станет прототипом к новому сериалу.

В дополнение, все актеры, сыгравшие роли в предыдущих частях, заявили, что снова готовы перевоплотиться в своих персонажей.

Что известно о фильме "Блондинка в законе"

Первая часть вышла еще в 2001-м году. Тогда основой сюжета стал роман писательницы Аманды Браун. За роль в фильме Риз была награждена тремя премиями MTV, а также была в номинации на "Золотой глобус".

"Блондинка в законе"

"Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка"

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