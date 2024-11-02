Она призналась, изменились ли гонорары сейчас.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна благодаря ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "След", откровенно рассказала о заработках во время войны.

Она отметила, что сейчас гонорары актеров изменились. Однако, по ее словам, не в лучшую в сторону.

"Гонорары не могут расти во время войны - это невозможно. Учитывая инфляцию, то сейчас они упали. Мне тяжело сразу подсчитать все более конкретно. Но ситуация такова: что заработала - то прожила. Хватает ли на все необходимое? Ну, как сказать... Работать сейчас нужно в три раза больше, чтобы было достаточно на себя, на сына. И еще на воплощение каких-то своих желаний", - сказала Антонина в интервью изданию OBOZ.UA.

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Однако Хижняк добавила, что зарабатывает не только актерской деятельностью. Она много лет занимается дубляжем, но это дело может приносить большие деньги только тогда, когда происходит регулярно.

"Если ты занят этим полный рабочий день, пять дней в неделю, то тогда, думаю, да. Я этим занимаюсь более 10 лет. Пока, например, у меня не запустилась кинокарьера, обо мне никто не знал - это было основным источником дохода. Дубляж тогда очень помог не оставить профессию".

Однако, сколько именно денег актриса получает за дубляж - она не отметила.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский доктор" Валерия Ходос рассказала, что сейчас артистам трудно зарабатывать на жизнь.

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