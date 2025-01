За время музыкальной карьеры она выпустила 21 альбом.

30 января ушла из жизни известная британская актриса и певица Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет.

О смерти женщины сообщило издание The Guardian со ссылкой на представителя семьи Марианны Фейтфулл. За время своей 60-летней карьеры она успела поработать с Ником Кейвом, Уорреном Эллисом, Лу Ридом и многими другими звездами.

Уехав в Лондон в подростковом возрасте, она познакомилась с менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом Олдхэмом, который попросил Мика Джаггера и Кита Ричардса написать ее дебютный сингл 1964 года As Tears Go By. Трек попал в британский хит-парад Top 10. В 1965 году Марианна выпустила еще три сингла, которые попали в Топ-10.

Кумирам она запомнится не только как певица, но и как актриса. Фейтфулл играла вместе с Орсоном Уэллсом, Оливером Ридом и Аленом Делоном. Несколько лет она состояла в отношениях с Миком Джаггером, что активно обсуждали СМИ.

Жизнь Марианны Фейтфулл была полна взлетов и падений. Звезда имела зависимость от кокаина и героина. В 1970 году Фейтфул потеряла опеку над сыном, разошлась с Джаггером и стала бездомной. Женщина жила на улицах лондонского Сохо, пытаясь завязать с героином.

Она медленно изменила свою жизнь, закончив почти десятилетний перерыв в музыке кантри-альбомом Dreamin' My Dreams в 1976 году. Она навсегда завязала с наркотиками в 1985 году и с тех пор регулярно выпускала музыку.

Фейтфул также имела многочисленные проблемы со здоровьем. В 2007 году она объявила, что больна гепатитом С. В 2006 году она перенесла успешную операцию после диагностирования рака груди, а в последние годы жизни страдала от многочисленных болезней суставов, в том числе артрита.

За время музыкальной карьеры Марианна Фейтфулл выпустила 21 альбом. Последний увидел мир в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно о смерти режиссера фильмов "Вальсирующие" и "Буфетный стол" Бертрана Блие. Его сердце остановилось на 86-м году жизни.

