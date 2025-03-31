Леся Самаева рассказала об ужасном инциденте, который произошел еще во время ее обучения в школе.

Украинская актриса, которая снималась в картинах "Село на мільйон", "Скажене весілля", "Сестри по крові", Леся Самаева впервые публично призналась, что стала жертвой домогательств со стороны старшего мужчины. Артистка рассказала, что произошло это с ней еще, когда она училась в школе.

В интервью для Алины Доротюк кинозвезда поделилась, что к ней домогался преподаватель, который был значительно старше ее. Подробностей неприятного случая Самаева раскрывать не стала, а лишь указала, что тогда она была еще школьницей и до конца не понимала, что происходит. Эта ситуация стала шоком для нее.

"Я просто на всю свою жизнь запомнила это онемение, потому что тебя же воспитывают, что взрослые - это авторитет. Вот меня так воспитывали, и вдруг, когда этот взрослый, который авторитет, что-то делает то, чего не должен делать, у меня был просто ступор. И главное, что я никому об этом не рассказывала, потому что это стыдно. Я полностью понимаю этих жертв (домогательств - УНИАН). У тебя абсолютно ощущение, что ты сама виновата", - сказала Леся Васильевна.

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По словам актрисы, она ужасно чувствовала себя после того инцидента. В то же время тогда еще школьница никому не рассказала о домогательствах. Она призналась, что считала себя виновной в той ситуации, из-за чего молчала много лет.

"Я четко знаю это ощущение в юности, когда ты не можешь ничего сказать, ты почему-то делаешь то, что тебе противно. Там ничего такого катастрофического не было, но просто я очень четко помню, как я, говорю, мне было противно, но я это делала и больше об этом никому не рассказывала, потому что я еще потом считала себя виноватой. Так и не сказала. Об этом, мне кажется, надо кричать", - добавила знаменитость.

Артистка не скрывает, что случай с учителем изменил ее отношение к мужчинам. После пережитого она не могла и не хотела строить отношения со старшими мужчинами:

Я просто почувствовала такое оцепенение, что я не смогу быть в отношениях со старшими мужчинами, потому что я не могла быть собой. Я не делала то, что мне хочется, а то, что мне говорили.

Сейчас Самаева счастлива в браке с известным актером театра и кино Андреем Семининым. У супругов есть общая 22-летняя дочь Мария.

Напомним, ранее Леся Самаева рассказала о работе с россиянами в кино. Артистка призналась, что старается не вспоминать о временах, когда снималась вместе с жителями страны-агрессора. По ее словам, россияне всегда чувствовали в Украине себя звездами, потому что получали лучшие условия и гонорары, чем украинцы.

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