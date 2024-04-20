Она отметила, что хочет забыть своих экс-коллег.

Звезда сериалов и фильмов "Сумасшедшая свадьба", "Сестры по крови" и "Село на миллион" Леся Самаева, рассказала, как ей работалось с российскими актерами до начала войны.

Она отметила, что многие из них чувствовали в Украине себя звездами, ведь им всегда предоставлялись лучшие условия.

"К сожалению, такое было. Мы где-то ютились, все в одной комнатке, а у них условия были совсем другие. Однако меня возмущает даже не это. Где-то недавно прочитала высказывание, мол мало того, что сейчас россияне пытаются отобрать у нас настоящую жизнь, они стремятся уничтожить будущее. А я бы еще добавила: и отобрать прошлое. Я не смогу никогда поделиться воспоминанием о той или иной работе, потому что мне противно, когда вспоминаю, что рядом работали россияне", - рассказала актриса в интервью изданию OBOZ.UA.

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Она также отметила, что русский язык и все, что связано со страной-агрессором она хочет забыть.

"Когда слышу этот язык, вижу лица, которые сейчас кричат по телевизору, что "украинцы - нацики"... Мне неприятно смотреть даже советские фильмы, на которых выросла, потому что вокруг вижу пропаганду. Все, что связано с русской культурой и языком - сейчас неприемлемо. Правильно говорят, что любой российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И вроде Путина ненавидит, и против войны, но украинец должен быть "младшим братом". Они заражены бациллой имперскости, и это неизлечимо", - подчеркнула Леся.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, почему снималась в российских проектах после 2014 года.

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