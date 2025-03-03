Ведущая рассказала, в каком стиле хотела бы устроить свадьбу.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Хто зверху?" и "Є питання" Леся Никитюк сообщила, что отложила свою свадьбу с женихом - военным Дмитрием Бабчуком. Знаменитость объяснила причину своего решения и раскрыла, какое бы празднование хотела устроить.

Как известно, Никитюк впервые объявила о романе в октябре прошлого года. А уже в январе стало известно, что телезвезда выходит замуж за младшего на девять лет воина. Правда, на этот раз женщина сообщила, что пока они отложили свадьбу с бойфрендом.

В комментарии для "Люкс ФМ" ведущая отметила, что причина в службе Дмитрия. Дело в том, что сейчас он является действующим защитником Украины. Поэтому и из-за полномасштабного вторжения россиян пара считает, что сейчас громкие празднования не ко времени.

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"Сейчас очень мало поводов для радости. Мы все же дали отсрочку этому событию, потому что Дмитрий на сегодня является действующим военнослужащим. Мы пока не можем строить графики на это", - отметила Леся.

Она также добавила, что мечтает о пышной свадьбе, на которой, в частности, будут и украинские традиции. Ведущая хочет, чтобы на ее празднике были соблюдены главные обряды, а также много приглашенных гостей.

"У меня у мамы семь крестников и у папы восемь. Мы переходили все свадьбы. Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой. Конечно, я хочу, чтобы маме такое сделали. Я хочу хорошую такую свадьбу, где будет много людей", - призналась знаменитость.

Напомним, ранее в сети распространились слухи, что Леся Никитюк беременна первенцем. В феврале сама знаменитость отреагировала на информацию и рассказала, действительно ли она готовится к пополнению в семье.

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