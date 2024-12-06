Его состояние крайне тяжелое.

У экс-участника коллектива Дзидзьо, музыканта Олега Турко, остановилось сердце. Это произошло прямо во время его выступления на сцене.

Ему сразу же вызвали "скорую помощь". Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей.

Знакомая музыканта Мария Панчишин рассказала в своих соцсетях, что случилось.

"Вчера вечером у экс-музыканта группы Дзидзьо, Олега Турка, известного как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении в реанимации", - говорится в посте.

Известно, что в мае музыканту сделали сложную операцию на сердце, однако больше подробностей неизвестно.

Кто такой Лесик

Лесик родился 25 марта 1967 года в Новояворовске. Он - украинский певец и музыкант. Кроме того, что он был экс-участником и соучредителем группы "DZIDZIO", он еще и основал группы "Форте" и "DZIDZ'off".

Напомним, ранее украинского певца Панаса Буйного экстренно госпитализировали.

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