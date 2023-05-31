Модель была очень популярной в Украине, однако внезапно решила переехать.

Модель Инна Цимбалюк, которая участвовала в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", была довольно популярной. Впрочем, сейчас она уже давно не появляется в родных Черновцах.

Блогер Слава Демин рассказал, куда же исчезла модель. Как оказалось, она вышла замуж за российского олигарха. Цимбалюк молчит о войне и только один раз вспомнила об Украине за все это время.

"Более 10 лет модель замужем за российским олигархом, с которым ее познакомил пропутинский певец Александр Буйнов. В прошлом Цимбалюк говорила, что ее муж - лицо не публичное, но влиятельное в бизнес-кругах, да и возраст его она не рассекречивала. Впрочем, все тайное становится явным. Итак, избранником Инны является бизнесмен Игорь Пестриков, на которого периодически заводят дела за вооруженные столкновения. Он намного старше украинки", - сообщил Демин в своем блоге на YouTube.

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По словам блогера, ранее Цимбалюк жила на три страны. Она ездила в Украину, иногда бывала во Франции и наведывалась в РФ. Впрочем, как сообщил Демин, потом модель забыла о Родине.

"В 2015 году появились информация, что у пары родилась дочь в Москве. Ну и, казалось бы, хорошая история любви. Но есть один нюанс. Инна Цимбалюк забыла, наверное, откуда родом. Несколько лет подряд она не приезжала на родину, а с 24 февраля 2022 года лишь раз вспомнила об Украине и написала на украинском, что молится за родное государство. Впрочем, все последующие сообщения были на русском и явно не о поддержке Украины", - добавил Демин.

Сейчас страница модели в Instagram не отображается для украинцев. Профили людей, которые выступили за войну, или просто перешли на сторону врага, в Украине заблокированы.

Чем известна Инна Цимбалюк

Сейчас модели 37 лет. Цимбалюк родилась в Черновцах. В 2006 году она завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", после чего отправилась в США на конкурс "Мисс Вселенная". Модель вошла в 20-ку финалисток. В 2008 году она начала карьеру на телевидении. Она работала ведущей шоу и программ о погоде.

На телевидении Цимбалюк работала до 2013 года. После этого модель начала "исчезать" из инфопространства. Впоследствии она вышла замуж за россиянина. Цимбалюк не опровергала информацию о свадьбе, однако говорила, что не хочет говорить о личной на камеру.

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