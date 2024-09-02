Актриса впервые показала своего избранника.

Украинская Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак впервые вышла замуж. Артистка показала своего мужа и рассказала о свадьбе.

В своем Facebook Кристина поделилась свадебными кадрами, которыми и сообщила о замужестве. Федорак и ее избранник сыграли свадьбу в украинском стиле.

В частности, невеста выбрала для себя платье-вышиванку, а вместо фаты повязку на голову. У любимого актрисы была льняная белая рубашка и классические брюки. Праздник состоялся среди гор, под открытым небом, в узком кругу людей. Среди приглашенных были самые родные люди молодоженов.

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На новых фотографиях Федорак впервые показала своего избранника, но его имя раскрывать не стала. В подписи к снимкам артистка отметила, что взяла фамилию мужа и теперь она Кристина Корчинская.

"Наконец-то пришло время выложить самый главный момент. Теперь официально - Кристина Васильевна Корчинская. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", - написала звезда.

К слову, сейчас Кристина Федорак является актрисой столичного театра имени Ивана Франко. Она играет главную роль в спектакле "Конотопская ведьма".

Напомним, ранее звезда сериала "Крепостная" Анастасия Нестеренко вышла замуж за актера-воина.

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