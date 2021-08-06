Режиссером ленты также выступил 91-летний Клинт Иствуд.

Опубликован дебютный трейлер фильма-вестерна "Мужские слезы" с Клинтом Иствудом ("Cry Macho") в главной роли и в режиссерском кресле.

Его представила компания Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале.

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Действия ленты разворачиваются в 1978 году, в центре событий - коневод Майкл, согласившийся на просьбу своего бывшего босса забрать его сына от матери-алкоголички и привезти к отцу. Но на обратном пути главного героя ждут препятствия, которые дают ему шанс на искупление его собственных грехов.

Премьера картины состоится одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 17 сентября.

Клинт Иствуд: творческий путь

31 мая 2021 года Клинту Иствуду исполнился 91 год. Он - один из самых влиятельных представителей мирового кинематографа.

Актер начал свою карьеру в кино в возрасте 25 лет в 1955 году, однако большой успех к нему пришел после так называемой Долларовой трилогии итальянского режиссера Серджо Леона в жанре спагетти-вестерн. В нее вошли такие фильмы, как "За пригоршню долларов" (1964), "На несколько долларов больше" (1965) и "Хороший, плохой, злой" (1966).

После этого Иствуд продолжил сниматься в вестернах и боевиках, играя харизматичных немногословных героев. Параллельно в 1968 году он основал собственную киностудию "Мальпасо", и через несколько лет, за редким исключениям, Иствуд снимался только в фильмах ее производства. Постепенно он оттачивал мастерство на режиссерском поприще.

В 1971 году Иствуд совершил режиссерский дебют, выпустив психологический триллер "Сыграй мне перед смертью" / Play Misty for Me, также сыграв в нем главную роль.

В последующие годы количество фильмов, в которых Иствуд выступал в качестве актера, сокращалось, в то время как число его режиссерских работ только увеличивалось. В 1988 году он выпустил фильм "Птица" / Bird с Форестом Уитакером в главной роли.

Однако уже в 1993 году Клинт Иствуд все-таки получил свой первый "Оскар", точнее сразу два - за режиссуру и лучший фильм за драматический вестерн "Непрощенный" / Unforgiven, а также номинацию в категории лучший актер.

В будущем Клинт Иствуд претендовал на "Оскар" в категориях лучший фильм и лучший режиссер еще с четырьмя фильмами: "Таинственная река" (2004), "Малышка на миллион" (2005), "Письма с Иводзимы" (2007) и "Снайпер" (2015). При этом бойцовской драме "Малышка на миллион" с Хилари Суонк удалось победить в обеих категориях, сама актриса также получила свой "Оскар" за лучшую женскую роль. Также у Иствуда есть почетный "Оскар", который он получил в 1995 году за вклад в развитие кинематографа.

Кроме того, на счету Иствуда-режиссера драматический триллер "Гран Торино" (2008), в котором он сыграл главную роль, биографическая картина о жизни Нельсона Манделы "Непокоренный" (2009) с Морганом Фрименом и Мэттом Дэймоном, биографический фильм "Дж. Эдгар" (2011) о многолетнем главе ФБР Эдгаре Гувере с Леонардо Ди Каприо, спортивная драма "Крученый мяч" (2012) с Эмми Адамс и Джастином Тимберлейком, где также сыграл сам Иствуд.

Автор: Ольга Робейко