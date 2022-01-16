Канье Уэст пригрозил "избить" нового бойфренда своей бывшей жены Ким Кардашьян, Пита Дэвидсона.
Об этом сообщает издание Page Six.
"Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону", - зачитал рэпер в тизере к своему новому треку.
Песня под названием "My Life Was Never Eazy" является совместной работой с рэпером The Game. Эта строчка является отсылкой к тому, как 44-летний Уэст попал в серьезную автомобильную аварию в 2002 году. К тому же это первая публичная реакция Уэста на развод с Ким Кардашьян.
Спустя более 10 лет после трагического инцидента он женился на 41-летней Кардашьян в 2014 году. Однако она подала на развод в феврале 2021 года после почти 7 лет совместной жизни и четырех детей.
В октябре в СМИ появилась информация о романе Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона. Папарацци также заметили Уэста на свидании с актрисой Джулией Фокс, однако некоторые отмечают, что рэпер просто пытается вызвать ревность у Кардашьян.
Между тем, источники СМИ настаивают на том, что Ким "полностью отошла" от брака и "чувствует себя совершенно свободной" теперь, когда у нее новые отношения.
Напомним, несколько дней назад СМИ сообщали, что Канье Уэст находится под следствием по обвинению в преступных побоях в Лос-Анджелесе.
44-летний исполнитель предположительно вступил в ссору с поклонником, которая переросла в драку. Конфликт произошел из-за того, что фанат попросил у Уэста автограф.