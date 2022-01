Рэпер угрожает Питу Дэвидсону в своем новом треке.

Канье Уэст пригрозил "избить" нового бойфренда своей бывшей жены Ким Кардашьян, Пита Дэвидсона.

Об этом сообщает издание Page Six.

"Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону", - зачитал рэпер в тизере к своему новому треку.

Песня под названием "My Life Was Never Eazy" является совместной работой с рэпером The Game. Эта строчка является отсылкой к тому, как 44-летний Уэст попал в серьезную автомобильную аварию в 2002 году. К тому же это первая публичная реакция Уэста на развод с Ким Кардашьян.

Спустя более 10 лет после трагического инцидента он женился на 41-летней Кардашьян в 2014 году. Однако она подала на развод в феврале 2021 года после почти 7 лет совместной жизни и четырех детей.

В октябре в СМИ появилась информация о романе Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона. Папарацци также заметили Уэста на свидании с актрисой Джулией Фокс, однако некоторые отмечают, что рэпер просто пытается вызвать ревность у Кардашьян.

Между тем, источники СМИ настаивают на том, что Ким "полностью отошла" от брака и "чувствует себя совершенно свободной" теперь, когда у нее новые отношения.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщали, что Канье Уэст находится под следствием по обвинению в преступных побоях в Лос-Анджелесе.

44-летний исполнитель предположительно вступил в ссору с поклонником, которая переросла в драку. Конфликт произошел из-за того, что фанат попросил у Уэста автограф.

