Рэпер якобы ударил кулаком фаната, после чего тот упал на землю.

Канье Уэст находится под следствием по обвинению в преступных побоях в Лос-Анджелесе.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лос-Анджелеса сообщает издание Page Six.

44-летний исполнитель предположительно вступил в ссору, которая переросла в драку около 3 часов утра по местному времени в четверг. Конфликт произошел из-за того, что фанат попросил у Уэста автограф.

Рэпер якобы ударил кулаком фаната, после чего тот упал на землю.

"Дело расследуется как проступок, за который предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении полиции.

Представители исполнителя пока не комментируют инцидент, а полиция Лос-Анджелеса отказалась предоставить подробности, кроме подтверждения расследования.

Telegram-канал Mash опубликовал видео предположительно конфликта Уэста с фанатом.

Так, в сети утверждают, что фанат начал фотографировать рэпера без разрешения, что не понравилось исполнителю. Рядом находилась также двоюродная сестра музыканта, которая безуспешно пыталась его остановить.

Ранее в сети появилась информация о том, что Канье Уэст хочет приехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам его партнера, Россия станет для рэпера "вторым домом", где он будет проводить много времени, однако позже представитель Канье Уэста по связям с общественностью Пьер Ружье опроверг сообщение о том, что исполнитель едет в Россию.

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