Yungblud заявил, что наше поколение не должно мириться с тем, что сейчас происходит.

24-летний британский рокер Yungblud поддержал Украину в развязанной РФ войне. На концерте он вышел на сцену с украинским флагом и послал "фюрера" Владимира Путина.

Так, на концерте в Вене он резко осудил войну в Украине и отправил Путина вслед за русским кораблем. Позже видео этого момента он опубликовал в своем Instagram.

"Я ужасно зол. Я ужасно зол из-за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это д*рьмо. Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам нужно сбросить этих старых подонков. Нах** Путина. Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, так используй его! Слава Украине", – сказал музыкант.

Кто такой Yungblud

Его песни начали набирать популярность в 2017 году. Yungblud записал песню вместе с Шарлоттой Лоуренс, которая стала саундтреком к сериалу "13 причин почему". Его дебютный альбом был выпущен 6 июля 2018 года. В феврале 2019 Yungblud и Холзи выпустили песню "11 minutes". Эта работа помогла Доминику привлечь большое количество внимания на YouTube.

К августу 2021 года клип на песню "Parents" является самой просматриваемой работой Yungblud на YouTube. Наибольшее влияние на его музыку, по словам Доминика, оказали David Bowie, The Cure, Oasis, N.W.A, The Beatles, Боб Дилан, Arctic Monkeys, Eminem, Sex Pistols, Lady Gaga и The Clash.

