Продюсер ответила, есть ли у певицы шансы достичь успеха с испаноязычными песнями.

Известная украинская продюсер Ирина Горовая высказалась о популярной певице Насте Каменских. Знаменитость ответила, что думает о творчестве звезды, которую ранее продюсировала и спрогнозировала, сможет ли она достичь успеха с иноязычной музыкой.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Каменских живет за границей и лишь иногда приезжает в Украину. Точно неизвестно, где именно поселились артистка, но ранее она жила в Мексике и Испании. Еще до 2022 года Настя продвигала свою музыку на испаноязычном рынке, а с началом большой войны начала делать это еще активнее. Она даже выступала на зарубежных радио и появлялась на телевидении.

Сейчас Горовая не может точно ответить, примут ли украинцы Каменских, если она захочет окончательно вернуться на родину. Однако, по ее мнению, та стратегия в карьере, которую выбрала для себя певица, не является очень удачной. Ирина убеждена, что сейчас нужно создавать украинскую музыку и продвигать ее в мире.

"Я думаю, что у каждого свой путь, но в целом, если брать рыночно, то надо находить что-то такое, что есть украинское и продвигает украинскую музыку, экспортирует украинскую музыку. Возможно с добавлением иностранных языков, но точно переведенный текст на английский язык или написанный на английском языке и вхождение в очень перегретый рынок за рубежом, еще одну Рианну делать, еще одну Бейонсе, еще одну Шакиру, это не перспективно, потому что такого много", - отметила продюсер.

Ирина не считает, что у Каменских есть много шансов получить мировую славу. Она говорит, что не верит в продвижение на иностранный рынок с иноязычными песнями. Продюсер в очередной раз подчеркнула, что петь на украинском - это модно и это точно может продвигаться на международный рынок.

"Сейчас я общаюсь с продюсерами, с лейблами, со стриминговыми платформами напрямую. Все они говорят, что ищут не то, что сейчас может круто прозвучать, а то, что будет интересно через три года, они ищут что-то новое. Поэтому, верю ли я в такое продвижение - нет, не верю. Верю ли я в продвижение украинской музыки, которая будет постоянно заходить, экспортироваться? Очень верю", - подчеркнула Горовая.

Напомним, ранее Настю Каменских раскритиковали за фото из укрытия во время ракетной ракеты. Многие пользователи возмутились тем, что певица якобы хвастается своим комфортным укрытием.

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