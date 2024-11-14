Продюсер не жалеет, что начала работать с артистами отдельно от рэпера.

Известная украинская продюсер Ирина Горовая прокомментировала разрыв сотрудничества с рэпером и бывшим мужем Потапом, который в начале полномасштабного вторжения сбежал из Украины. Знаменитость призналась, что это решение было лучшим в ее жизни.

Горовая и Потап вместе создали продюсерский центр MOZGI Entertainment и даже после развода продолжали руководить им еще много лет. Однако в 2022 году Ирина решилась разорвать рабочие отношения с артистом и переформатировать музыкальный лейбл, который теперь называется Pomitni.

Продюсер не скрывает, что ей всегда было страшно разойтись с бизнес-партнером, но сейчас она считает это решение лучшим в своей жизни. Разрыв сотрудничества помог ей реализовать все замыслы и мечты. Горовая указала, что они с Потапом разошлись без скандалов.

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"Когда-то для меня разойтись с партнером было самым большим страхом, а сегодня я считаю этот шаг лучшим приобретением. И дело не в том, что кто-то был плохим, а в том, что я наконец смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов", - рассказала продюсер в интервью ELLE.

Сейчас Ирина успешно сочетает в работе творчество и бизнес, хотя раньше первым занимался Потап. Женщина признается, что иногда ей бывает крайне сложно справляться со всем самой, но все равно так она чувствует себя свободной и независимой от кого-то.

"Я наконец чувствую тот баланс в жизни, о котором все говорят и который все ищут", - добавила Горовая.

Напомним, ранее Мишель Андраде высказалась о побеге Потапа за границу. Певица ответила, общается ли с рэпером.

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