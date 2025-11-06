Модель резко отреагировала на хейт от других участниц.

Участница "Холостяка", которая по собственному желанию покинула проект в третьем выпуске, София Шамия, возмутилась высказываниями других девушек. 21-летняя модель эмоционально ответила на хейт.

В Instagram София отметила, что получила много хейта в сети после своего участия в популярном реалити-шоу и не только от зрителей, но и от других девушек из "Холостяка":

"Я просто не выдерживаю этого... Я не понимаю человеческой тупости, этого стадного эффекта или это просто низкий уровень интеллекта и мне надо с этим смириться. Я увидела комментарии других участниц. Они написали: "Девочка пиарится". Мне так стало смешно с этого, потому что нет никаких доказательств. Окей, я могу вам не нравиться, но у вас должно быть развито критическое мышление. Если кто-то что-то говорит, должны быть доказательства".

По словам Шамии, она совсем не ожидала услышать оскорбления от других участниц, с которыми хорошо общалась на проекте, ведь сама не высказывалась о них в плохом контексте.

"Меня эта ситуация настолько вывела. Пишут много хейта, но от одной девушки я этого не ожидала. Я не буду говорить, кто это. Но я о ней везде хорошо говорила. Я подумала, как так можно говорить: "Пришла пиариться"... Ладно, а ты не пришла пиариться? Девушки, будем немножко умнее или если вы немножко тупенькие, то надо иметь лучшую тактику", - резко подчеркнула модель.

Также София не обошла вниманием участницу Оксану, которая и сделала заявление о том, что она встречалась с женатым мужчиной, и довела ее до вылета из проекта. По мнению "Мисс Украина 2023", надо быть слишком черствым и холодным человеком чтобы улыбаться в лицо тому, кто плачет:

"Я помню, как девушка, которая сделала на меня клевету об отношениях с женатыми мужчинами, улыбалась мне в лицо, когда я плакала. Это говорит только о настолько злом человеке с плохим сердцем. Я бы никогда не улыбалась в ответ на боль человека, даже, если он мне не нравится. Это не по-человечески. Пожалуйста, девушки, развивайте свой интеллект, потому что это все очень плохо".

Ранее София Шамия раскрыла правда, почему на самом деле она ушла из шоу "Холостяк".

