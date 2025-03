Фронтвумен Шарон ден Адель призвала мир помогать украинцам.

Известная нидерландская метал-группа Within Temptation выразила свою поддержку Украине на фоне прекращения военной помощи от США.

Фронтвумен Шарон ден Адель, которая в прошлом году приезжала в Киев, опубликовала новое видео на странице группы в Instagram. Звезда призвала не забывать донатить на организации UNITED24 и Ukraine Aid Ops, ведь таким образом мир может поддержать украинцев, которые нуждаются в помощи.

"Мы почувствовали себя бессильными. Нам стало грустно. Мы почувствовали разочарование из-за того, что Америка отказалась от своей поддержки Украины. Но есть вещи, которые мы можем сделать. И это пожертвования этим двум организациям. Они направят деньги туда, где это больше всего нужно", - подчеркнула Шарон.

Что известно о позиции группы Within Temptation

С начала полномасштабной войны группа Within Temptation активно поддерживает Украину и борьбу украинцев против врага. В частности, 27 марта 2022 года музыканты участвовали в благотворительном онлайн-марафоне "Save Ukraine", где была выполнена акустическая версия песни "The whole world is watching".

Группа также посвятила свою композицию "Raise Your Banner" Украине и часто на своих концертах показывают флаг нашей страны. Кстати, Адель была первым зарубежным артистом, который выступил в Украине на Atlas United во время полномасштабного вторжения в качестве хедлайнера и снимала клип в Киеве.

Напомним, ранее участники рок-группы U2 в третью годовщину большой войны зачитали Шевченко в поддержку Украины.

